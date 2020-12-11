Аскаров: я сделал выводы из прошлого МЧМ, провёл работу над ошибками

Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира 2021 года.



«Согласен с ребятами, что шикарная атмосфера в сборной. Насчёт взаимодействий ничего не могу сказать, так как я вратарь, но могу сказать, что очень тяжело играть на тренировке против пятёрки слаженных ребят. У них одна голова на всех, прекрасно чувствуют друг друга, всегда видят друг друга. У России сейчас очень слаженный коллектив.



Конечно, я сделал выводы из прошлого МЧМ, провёл работу над ошибками с тренерами Рашитом Давыдовым и Николаем Хабибулиным. Анализ уже проведён», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.

ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021