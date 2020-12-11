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Защитник «Салавата» Науменков пропустит матч с «Йокеритом»

Защитник «Салавата» Науменков пропустит матч с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на официальной странице в «Твиттере» опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом».

Встречу пропустят защитники Михаил Науменков и Алексей Семёнов, а также форвард Эдуард Гиматов. На матч заявлены игроки обороны Дмитрий Коробов и Евгений Лисовец, а также нападающий Глеб Кузьмин.

  • Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
  • Алексеев — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;
  • Лисовец — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;
  • Коробов, Солодухин, Алалыкин — Пименов — Кузьмин.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Даниил Тарасов.

Напомним, что в предыдущем матче между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семёнов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников не были допущены на территорию «Хартвалл-Арены». Муниципальные власти города Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против «Салавата Юлаева». Решением городских властей столицы Финляндии до матча допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки
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