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«Торпедо» прервало четырёхматчевую победную серию «Барыса». Вароне оформил дубль

«Торпедо» прервало четырёхматчевую победную серию «Барыса». Вароне оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло нур-султанский «Барыс». Встреча прошла на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 11-й минуте Сергей Гончарук вывел гостей вперёд. На третьей минуте второго игрового отрезка Михаил Варнаков увеличил преимущество нижегородцев, а спустя четыре с половиной минуты Джастин Клус довёл счёт до крупного. В середине периода Фил Вароне отыграл одну шайбу. За две минуты и две секунды до конца игрового отрезка Вароне оформил дубль, сократив отставание до минимума.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Гончарук (Белевич, Варнаков) – 10:06' (5x5)   0:2 Варнаков (Гончарук, Белевич) – 22:33' (5x5)   0:3 Клус (Остин) – 27:01' (5x5)   1:3 Вароне (Акользин, Виделль) – 30:54' (5x4)   2:3 Вароне (Фрэттин, Шалапов) – 37:58' (5x5)

Следующую встречу «Торпедо» проведёт с череповецкой «Северсталью». «Барыс» сыграет с челябинским «Трактором». Оба матча состоятся 13 декабря.

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