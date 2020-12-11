«Торпедо» прервало четырёхматчевую победную серию «Барыса». Вароне оформил дубль

Нижегородское «Торпедо» обыграло нур-султанский «Барыс». Встреча прошла на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 11-й минуте Сергей Гончарук вывел гостей вперёд. На третьей минуте второго игрового отрезка Михаил Варнаков увеличил преимущество нижегородцев, а спустя четыре с половиной минуты Джастин Клус довёл счёт до крупного. В середине периода Фил Вароне отыграл одну шайбу. За две минуты и две секунды до конца игрового отрезка Вароне оформил дубль, сократив отставание до минимума.

Следующую встречу «Торпедо» проведёт с череповецкой «Северсталью». «Барыс» сыграет с челябинским «Трактором». Оба матча состоятся 13 декабря.