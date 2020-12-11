«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение кряду, всухую уступив «Йокериту»

Финский «Йокерит» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

За минуту и 19 секунд до конца первого периода Алекс Грант с передачи Брайана О'Нилла вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. В конце второго игрового отрезка Джордан Шрёдер увеличил преимущество финской команды. Результативные очки за передачи получили Ээли Толванен и Вели-Матти Савинайнен. На 59-й минуте Никлас Йенсен броском по пустым воротам поставил точку в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Салават Юлаев» проведёт с «Сибирью». «Йокерит» сыграет с казанским «Ак Барсом». Оба матча состоятся 13 декабря.