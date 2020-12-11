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«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение кряду, всухую уступив «Йокериту»

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение кряду, всухую уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

За минуту и 19 секунд до конца первого периода Алекс Грант с передачи Брайана О'Нилла вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. В конце второго игрового отрезка Джордан Шрёдер увеличил преимущество финской команды. Результативные очки за передачи получили Ээли Толванен и Вели-Матти Савинайнен. На 59-й минуте Никлас Йенсен броском по пустым воротам поставил точку в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Грант (О'Нилл) – 18:41' (5x4)   0:2 Шрёдер (Толванен, Савинайнен) – 38:36' (5x5)   0:3 Йенсен (Савинайнен, Шрёдер) – 58:06' (5x5)

Следующую встречу «Салават Юлаев» проведёт с «Сибирью». «Йокерит» сыграет с казанским «Ак Барсом». Оба матча состоятся 13 декабря.

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