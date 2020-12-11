«Металлург» обыграл московское «Динамо» в первом матче Гарипова. У Яковлева — дубль

Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо». Встреча прошла на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На шестой минуте матча Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Яковлев оформил дубль. Второе очко за результативную передачу получил Андрей Чибисов. За минуту и 37 секунд до конца игрового отрезка Деннис Расмуссен с передачи Сергея Плотникова довёл счёт до крупного. На 58-й минуте Владислав Ефремов отыграл одну шайбу, но на большее бело-голубых не хватило.

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Следующую встречу «Металлург» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». «Динамо» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 13 декабря.