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«Металлург» обыграл московское «Динамо» в первом матче Гарипова. У Яковлева — дубль

«Металлург» обыграл московское «Динамо» в первом матче Гарипова. У Яковлева — дубль
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо». Встреча прошла на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На шестой минуте матча Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Яковлев оформил дубль. Второе очко за результативную передачу получил Андрей Чибисов. За минуту и 37 секунд до конца игрового отрезка Деннис Расмуссен с передачи Сергея Плотникова довёл счёт до крупного. На 58-й минуте Владислав Ефремов отыграл одну шайбу, но на большее бело-голубых не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Яковлев (Плотников, Чибисов) – 05:30' (5x5)   2:0 Яковлев (Неколенко, Чибисов) – 31:02' (4x4)   3:0 Расмуссен (Плотников) – 38:23' (5x5)   3:1 Ефремов (Чайковски, Тарасов) – 57:11' (5x5)

Следующую встречу «Металлург» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». «Динамо» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 13 декабря.

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