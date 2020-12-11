«Трактор» одержал третью победу в восьми матчах, дома обыграв «Сибирь»
Челябинский «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь». Встреча прошла на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Первый период оказался безголевым. На четвёртой минуте второго игрового отрезка Сергей Калинин вывел хозяев вперёд. В середине периода Александр Авцин увеличил преимущество, реализовав численное большинство. Второе очко набрал Калинин. Шат-аут оформил Роман Вилл.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Калинин (Бывальцев, Оберг) – 23:48' (5x5) 2:0 Авцин (Пилут, Калинин) – 30:59' (5x4)
Следующую встречу «Сибирь» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» сыграет с нур-султанским «Барысом». Оба матча состоятся 13 декабря.
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