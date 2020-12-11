Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» одержал третью победу в восьми матчах, дома обыграв «Сибирь»

«Трактор» одержал третью победу в восьми матчах, дома обыграв «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь». Встреча прошла на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Первый период оказался безголевым. На четвёртой минуте второго игрового отрезка Сергей Калинин вывел хозяев вперёд. В середине периода Александр Авцин увеличил преимущество, реализовав численное большинство. Второе очко набрал Калинин. Шат-аут оформил Роман Вилл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Калинин (Бывальцев, Оберг) – 23:48' (5x5)   2:0 Авцин (Пилут, Калинин) – 30:59' (5x4)

Следующую встречу «Сибирь» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» сыграет с нур-султанским «Барысом». Оба матча состоятся 13 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020