«Трактор» одержал третью победу в восьми матчах, дома обыграв «Сибирь»

Челябинский «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь». Встреча прошла на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Первый период оказался безголевым. На четвёртой минуте второго игрового отрезка Сергей Калинин вывел хозяев вперёд. В середине периода Александр Авцин увеличил преимущество, реализовав численное большинство. Второе очко набрал Калинин. Шат-аут оформил Роман Вилл.

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Следующую встречу «Сибирь» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» сыграет с нур-султанским «Барысом». Оба матча состоятся 13 декабря.