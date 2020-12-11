«Автомобилисту» разрешат проводить домашние встречи с болельщиками на трибунах, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.



Отмечается, что число зрителей не должно превышать 30% от вместимости стадиона.



«В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева от 11 декабря 2020 года разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях с количеством посетителей, не превышающим 30% от вместимости объекта», — говорится в сообщении на официальном сайте.



Посетить домашнюю встречу болельщики «Автомобилиста» смогут уже 22 декабря. Екатеринбуржцы примут челябинский «Трактор».



Напомним, что 21 ноября владельцам абонементов разрешили ходить на матчи, однако они смогли посмотреть только один матч — с «Торпедо». На следующую домашнюю встречу болельщиков снова не пустили.

Болельщики «Торпедо» смогут посетить домашний матч с «Автомобилистом» 24 ноября