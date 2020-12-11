«Магнитка» выиграла 10-й подряд домашний матч с «Динамо» М. Последнее поражение — в 2011-м

В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.
Эта победа стала для «Металлурга» 10-й кряду в домашних матчах с бело-голубыми. В последний раз «Динамо» обыгрывало «Магнитку» в Магнитогорске 10 октября 2011 года. Тогда бело-голубые одержали победу со счётом 6:5. «Динамо» трижды уступало в счёте, но в итоге смогло сломить сопротивление магнитогорцев.
Примечательно, что все 11 шайб были заброшены разными хоккеистами. В составе бело-голубых голы забивали Денис Толпеко, Константин Волков, Вячеслав Козлов, Доминик Граняк, Сергей Коньков и Марек Квапил (победная шайба с передачи ушедшего из жизни Артёма Чернова). За «Металлург» забрасывали Алексей Михнов, Томаш Ролинек, Константин Глазачев, Максим Спиридонов и Сергей Фёдоров.
- 11 декабря 2020
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