Крикунов — о дебюте Гарипова: сыграл неплохо, своё дело сделал. Оборона немного подвела

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (0:3).



«Мы слабо сыграли в атаке, практически ничего серьёзного не создали. Дебютировал Гарипов. Сыграл неплохо, своё дело сделал. Оборона немного подвела. Маленькое утешение, что выиграли третий период. Скорее, потому, что противник позволил.



Выбор Гарипова был обусловлен тем, что ему надо было уже сыграть, или тем, что он два раза сыграл на ноль с «Металлургом», выступая за «Авангард»? Я даже не знал, что он на ноль с Омском сыграл. Он не смог поехать в Минск, потому что не было разрешения на него. Документы мы просто заранее подаём. Не подумайте, что он бандит какой-то! КГБ пускает всех.



Линдберг подвёл команду? Бывает. Это хоккей», — приводит слова Крикунова официальный «телеграм» бело-голубых.

«Металлург» обыграл московское «Динамо» в первом матче Гарипова. У Яковлева — дубль