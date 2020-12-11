Воробьёв — о возможных трансферах: если будет нужный «Металлургу» вариант, активизируемся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1).



«Очень солидно, хороший матч с нашей стороны. Жаль, что в конце пропустили. Хотели, чтобы Юхо сыграл на ноль. И в большинстве не забили. А так — очень солидно. Спад в третьем периоде? У нас несколько удалений было, «Динамо» побежало отыгрываться. Не сказал бы, что был спад, — играли по счёту. Тэйлор Бек ушёл в тень? Есть объективная причина, но раскрывать мы её не можем.



Будет ли активность на трансферном рынке? Работаем каждый день над этим вопросом. Не так много свободных игроков. За океаном тоже всё идёт к тому, что сезон начнётся. Если будет нужный нам вариант, активизируемся», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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