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«Ак Барс» разгромил минское «Динамо», забросив 7 шайб. Казанцы дважды забили в меньшинстве

«Ак Барс» разгромил минское «Динамо», забросив 7 шайб. Казанцы дважды забили в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо». Встреча прошла на «Татнефть Арене» и завершилась со счётом 7:2.

На шестой минуте встречи Артём Галимов вывел хозяев вперёд. В середине периода Данис Зарипов увеличил преимущество, реализовав большинство. На 26-й минуте Артём Лукоянов забросил шайбу в меньшинстве. На 36-й минуте Степан Фальковский отыграл одну шайбу, но спустя три минуты Кирилл Петров вновь восстановил разницу в счёте, забросив в меньшинстве. Ещё по разу забили Дмитрий Юдин и Стефан Да Коста. На 59-й минуте Иван Лодня отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Найджел Доус.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов (Петров) – 5:31' (5x5)   2:0 Зарипов (Воронков, Яруллин) – 11:58' (5x4)   3:0 Лукоянов (Глухов) – 25:12' (4x5)   3:1 Фальковский (Шарангович, Мёрфи) – 35:24' (4x4)   4:1 Петров (Дыняк) – 38:58' (4x5)   5:1 Юдин (Дыняк) – 48:07' (5x5)   6:1 Да Коста (Педан, Журавлёв) – 54:59' (5x4)   6:2 Лодня (Козун) – 58:05' (5x4)   7:2 Доус (Да Коста, Тихонов) – 59:00' (5x5)

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с финским «Йокеритом», «Динамо» сыграет с китайским «Куньлунем». Оба матча состоятся 13 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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