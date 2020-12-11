«Ак Барс» разгромил минское «Динамо», забросив 7 шайб. Казанцы дважды забили в меньшинстве

Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо». Встреча прошла на «Татнефть Арене» и завершилась со счётом 7:2.

На шестой минуте встречи Артём Галимов вывел хозяев вперёд. В середине периода Данис Зарипов увеличил преимущество, реализовав большинство. На 26-й минуте Артём Лукоянов забросил шайбу в меньшинстве. На 36-й минуте Степан Фальковский отыграл одну шайбу, но спустя три минуты Кирилл Петров вновь восстановил разницу в счёте, забросив в меньшинстве. Ещё по разу забили Дмитрий Юдин и Стефан Да Коста. На 59-й минуте Иван Лодня отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Найджел Доус.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с финским «Йокеритом», «Динамо» сыграет с китайским «Куньлунем». Оба матча состоятся 13 декабря.