«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд «Спартак». Вовченко забил лакросс-гол
«Северсталь» обыграла московский «Спартак». Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:3.
На восьмой минуте матча Сергей Широков вывел столичную команду вперёд. В середине периода Никита Гуслистов сравнял счёт. На 32-й минуте встречи Владислав Кодола реализовал большинство. Однако уже через три минуты Андрей Зубарев сравнял счёт. На третьей минуте третьего периода Денис Вихарев вывел череповчан вперёд. Даниил Вовченко упрочил преимущество хозяев, однако на 54-й минуте Эмиль Юсе отыграл одну шайбу. На большее москвичей не хватило.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Широков (Юсе, Лехтеря) – 7:31' (5x4) 1:1 Гуслистов (Морозов, Лишка) – 12:20' (5x5) 2:1 Кодола (Петунин, Вовченко) – 31:25' (5x4) 2:2 Зубарев (Котляревский, Юньков) – 34:33' (5x5) 3:2 Вихарев (Капустин, Сизов) – 42:10' (5x5) 4:2 Вовченко – 49:14' (4x4) 4:3 Юсе (Ганзл, Никонцев) – 53:01' (5x5)
Следующую встречу «Спартак» проведёт с «Сочи». «Северсталь» сыграет с нижегородским «Торпедо». Оба матча состоятся 13 декабря.
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