«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд «Спартак». Вовченко забил лакросс-гол

«Северсталь» обыграла московский «Спартак». Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:3.

На восьмой минуте матча Сергей Широков вывел столичную команду вперёд. В середине периода Никита Гуслистов сравнял счёт. На 32-й минуте встречи Владислав Кодола реализовал большинство. Однако уже через три минуты Андрей Зубарев сравнял счёт. На третьей минуте третьего периода Денис Вихарев вывел череповчан вперёд. Даниил Вовченко упрочил преимущество хозяев, однако на 54-й минуте Эмиль Юсе отыграл одну шайбу. На большее москвичей не хватило.

Следующую встречу «Спартак» проведёт с «Сочи». «Северсталь» сыграет с нижегородским «Торпедо». Оба матча состоятся 13 декабря.