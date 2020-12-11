Форвард «Северстали» Вовченко забил лакросс-гол в ворота «Спартака»
Нападающий череповецкой «Северстали» Даниил Вовченко забил лакросс-гол. Это произошло в домашней встрече с московским «Спартаком».
На 49-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу череповчан Вовченко подхватил шайбу в чужой зоне, сместился с фланга в центр и ушёл за ворота. После этого российский нападающий, выехав из-за ворот, сумел забить лакросс-гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
К концу третьего периода «Северсталь» выигрывает у «Спартака» со счётом 4:3.
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