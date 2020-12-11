Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Северстали» Вовченко забил лакросс-гол в ворота «Спартака»

Форвард «Северстали» Вовченко забил лакросс-гол в ворота «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий череповецкой «Северстали» Даниил Вовченко забил лакросс-гол. Это произошло в домашней встрече с московским «Спартаком».

На 49-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу череповчан Вовченко подхватил шайбу в чужой зоне, сместился с фланга в центр и ушёл за ворота. После этого российский нападающий, выехав из-за ворот, сумел забить лакросс-гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К концу третьего периода «Северсталь» выигрывает у «Спартака» со счётом 4:3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020