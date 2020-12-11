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Стал известен состав молодёжной сборной Чехии на МЧМ-2021

Стал известен состав молодёжной сборной Чехии на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная Чехии объявила состав на МЧМ-2021, сообщается на официальной странице Czech Prospects в «Твиттере».

Тренерский штаб вызвал 28 игроков: трёх голкиперов, девять защитников и 16 нападающих.

Вратари: Ян Беднарж, Ник Малик, Лукаш Паржик.

Защитники: Мартин Гуго Гаш, Давид Иржичек, Карел Кликорка, Михал Крутил, Шимон Кубичек, Радек Кучерик, Даниель Пойзл, Иржи Сухрада, Станислав Свозил.

Нападающие: Мартин Беранек, Михал Гут, Филип Коффер, Мартин Ланг, Радек Мужик, Ян Мышак, Адам Найман, Павел Новак, Филип Прикрыл, Ондржей Пшеничка, Яромир Пытлик, Адам Рашка, Якуб Рыхловски, Михал Теплы, Матей Томан, Давид Витоух.

Чешская команда сыграет в группе B. Соперниками сборной станут команды Швеции, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

Стал известен расширенный состав молодёжной сборной Чехии для подготовки к МЧМ-2021
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