Квартальнов прокомментировал разгромную победу в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (7:2).



«Получился хороший матч, хорошая атака и хорошее меньшинство. Мы опять нахватали удалений, но сработали вроде бы неплохо. Единственное — во втором голе «Динамо» чуть-чуть недоработали.



Две шайбы команда забросила в меньшинстве? Сейчас что угодно можно сказать. Но мы хорошо сработали в меньшинстве. Конечно, мы разбирали большинство соперника, у них хорошие спецбригады, особенно первая. У нас получилось их нейтрализовать.



Как оценю возвращение Артёма Галимова? Конечно, мы ждали его. Забил гол после большого перерыва и в целом выглядел неплохо, Тёма — молодец. Сейчас посмотрим — впереди две встречи за три дня с хорошей командой, которая набрала ход и здорово играет на выезде.



«Ак Барс» в двух матчах подряд получил удаления до конца матча? Опять-таки — никто никого не хотел травмировать, опять какая-то случайность. Я понимаю, что много случайностей, надо это убирать. Но нагрузка выходит на определённых ребят, которые и играют на линии броска, и травмы получают. Надо это убирать, боремся с этим, разговариваем. Понятно, что мы на первом месте в лиге по двухминутным удалениям, надо это подкорректировать», — приводит слова Квартального пресс-служба казанцев.

«Ак Барс» разгромил минское «Динамо», забросив 7 шайб. Казанцы дважды забили в меньшинстве