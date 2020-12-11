Знарок — о том, когда вернутся защитники: Пивцакин может появиться в паузе. И всё…
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (3:4).
«Совершили ошибки — поездка на Дальний Восток сказывается. Мы продолжаем играть через день. Что касается установки бросать сегодня побольше, то бросать надо всегда, постоянно напрягать вратаря соперника. Но даже сегодня в первом периоде лишний пас хотели сделать. Когда вернутся защитники? Больной вопрос. Пивцакин может появиться в паузе. И всё…» — приводит слова Знарка пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, «Северсталь» обыграла московский «Спартак». Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Андрея Разина.
Обыграв «Спартак», «Северсталь» одержала 4-ю победу подряд. Вовченко забил лакросс-гол
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