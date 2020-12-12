«Детройт» обменял права на Дмитрия Тимашова в «Айлендерс»

Права на 24-летнего шведского крайнего форварда, украинского происхождения, Дмитрия Тимашова обменяны из «Детройт Ред Уингз» в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба «Красных» в «Твиттере».
В свою очередь, «Детройт» получит какую-либо компенсацию в будущем.
Сезон-2019/2020 23-летний Тимашов начинал в «Торонто Мэйпл Лифс», откуда его 24 февраля забрал «Детройт». Всего в регулярном чемпионате НХЛ нападающий принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени. В «Детройте» Тимашов проводил на площадке 11 минут и 54 секунды за матч.
Напомним, что 4-летнее соглашение Тимашова на общую сумму в $ 4,2 млн, подписанное с «Торонто» перед сезоном-2015/2016, истекло по завершению прошлого сезона. Сейчас игрок находится в статусе ограниченно-свободного агента.
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