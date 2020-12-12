Буцаев: «Нефтехимик» показывает неплохую игру, но часто случаются индивидуальные ошибки

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев рассказал о причинах неудач нижнекамского клуба в нынешнем сезоне.

«В межсезонье «Нефтехимик» покинуло несколько хоккеистов, но всё же почему в этом сезоне команда оказалась в самом низу таблицы? Нас покинули больше, чем несколько человек. В прошлом сезоне был совсем другой коллектив. С той поры фактически осталось всего два защитника. И нападающих тоже. Сейчас у нас собралась новая команда, молодые ребята получают шанс. Это игроки, которые в прошлом сезоне были между нашей молодёжной командой и основной. Большая часть была всё-таки в МХЛ. Поэтому состав сильно обновился. И мы понимаем, что парням тяжело, где-то не хватает концентрации на все 60 минут матча. Тем не менее мы показываем неплохую игру, но, к сожалению, индивидуальные ошибки случаются очень часто.

Удалось ли реализовать намеченное в плане комплектования? Не буду отвечать на этот вопрос, поскольку тут не всё от нас зависело. Связано ли с этим, что летом на контрактах было всего два легионера, а остальных подписывали уже по ходу сезона? С легионерами были разные ситуации: кто-то сам отказывался к нам идти, на кого-то у нас не хватало средств. Так что отвечая на ваш вопрос — да, это связано с тем, что наши возможности были ограничены.

Нет ли желания или возможностей вернуть Павла Падакина, который не так давно расторг контракт с «Сочи»? Нет, скорее всего. Мы его не рассматриваем», — приводят слова Буцаева «Известия».