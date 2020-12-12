Тихонов — о 7:2: матч с «Авангардом» был звонком для «Ак Барса». Хотелось добавить в голах

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (7:2).

«Хорошо, что выиграли, сегодня была отличная реализация. Все звенья забивали, создавали моменты – всегда хорошо играется, когда команда в ударе. Это хорошо, что шайбы забросили семь разных хоккеистов, или лучше, когда один делает хет-трик или покер? Лучше, когда команда выигрывает, и не важно, с каким счётом – 1:0 или 7:2, один человек забил или разные, у нас командная игра. Конечно, приятно, когда семь человек забивают, настроение в раздевалке сразу лучше, и уверенность растёт после заброшенных шайб. Это большой плюс.

Мы стараемся всех соперников изучать, у нас немало собраний по этому поводу. На льду бригады меньшинства и вратарь хорошо играют, ребята ловят на себя шайбы. Когда мы разбираем систему, а потом играем по заданию, обычно получается хороший результат.

Химия с Доусом и Да Костой? Да, мы как-то очень быстро нашли химию. Важный фактор успеха в том, что мы стараемся много общаться на льду, постоянно подсказывать друг другу. Часто бывает, когда стоишь спиной в поле и не видишь игру, и намного легче играть, если партнёры подсказывают. Стараемся постоянно помогать друг другу. И мои партнёры по звену – мастера, оба могут отдать и забить. Играть с ними одна радость.

Конечно, матч с «Авангардом» был звонком для нас, дополнительным стимулом. Забить ноль голов в двух матчах – так нельзя выиграть, надеясь только на вратаря. В первую очередь всё идёт от нас, полевых. Хотелось добавить в этом компоненте, и пока нам всё удаётся», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.