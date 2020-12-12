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ФХР объявила состав сборной России на МЧМ-2021

ФХР объявила состав сборной России на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Федерация хоккея России объявила состав сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск), Артемий Князев («Ак Барс»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

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