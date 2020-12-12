ФХР объявила состав сборной России на МЧМ-2021

Федерация хоккея России объявила состав сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).
Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск), Артемий Князев («Ак Барс»).
Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).
- 12 декабря 2020
-
11:14
-
11:08
-
10:28
-
09:37
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
06:04
- 11 декабря 2020
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
22:50
-
22:45
-
22:33
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
20:49
-
20:45
-
20:28
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:36
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
18:40
-
18:04
-
17:36
-
17:21
-
17:10