СКА подписал пятилетний контракт с 16-летним Матвеем Мичковым

Хоккейный клуб СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона 2025/26.
В нынешнем сезоне Мичков забросил 16 шайб. Он является одним из лучших снайперов МХЛ. Форвард набрал 25 (16+9) очков в 24 матчах.
Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд юношеских Олимпийских игр. Кроме того, Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Мичков родом из Перми. В девятилетнем возрасте получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива», откуда в мае 2020 года перешёл в СКА.
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