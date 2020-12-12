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Вайсфельд — о сборной России на МЧМ: состав, на мой взгляд, оптимальный

Вайсфельд — о сборной России на МЧМ: состав, на мой взгляд, оптимальный
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал состав молодёжной сборной России, в котором она выступит на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«Состав, на мой взгляд, оптимальный. Единственное, жаль, что не удалось взять на чемпионат мира Никишина из «Спартака». Но, по всей видимости, всё связано с медицинскими показателями. Это единственный кандидат, кто мог бы явно усилить эту команду.

Относительно ребят, представляющих зарубежные клубы, сложно понять в каком состоянии они в настоящий момент находятся. Те, кто играет в КХЛ – они у всех на виду, мы их регулярно видим и всех знаем. По составам соперников пока информация довольно скудная. Но в любом случае у нас подбирается очень боеспособная команда, ей вполне по силам бороться за золотые медали. Удачи, ребятам в Канаде!», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

ФХР объявила состав сборной России на МЧМ-2021
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