Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«У нас больше шансов выиграть кубок». Разин пригласил Голышева в «Северсталь»

«У нас больше шансов выиграть кубок». Разин пригласил Голышева в «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин пригласил в команду нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Специалист в сторис своего «инстаграма» опубликовал турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ, в которой каждая из команд занимает шестое место в своей конференции, имея одинаковое количество очков.

«Анатолий, скоро дедлайн. Давай к нам в «Северсталь». У нас больше шансов выиграть кубок!», — подписал пост Разин.

Фото: www.instagram.com/razin.a.v/

Действующая серия поражений екатеринбургского клуба насчитывает десять матчей, в то время как череповчане одержали четыре победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата «Северсталь» дома встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

Разин ответил агенту Зака Митчелла
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020