«У нас больше шансов выиграть кубок». Разин пригласил Голышева в «Северсталь»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин пригласил в команду нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева.
Специалист в сторис своего «инстаграма» опубликовал турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ, в которой каждая из команд занимает шестое место в своей конференции, имея одинаковое количество очков.
«Анатолий, скоро дедлайн. Давай к нам в «Северсталь». У нас больше шансов выиграть кубок!», — подписал пост Разин.
Фото: www.instagram.com/razin.a.v/
Действующая серия поражений екатеринбургского клуба насчитывает десять матчей, в то время как череповчане одержали четыре победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата «Северсталь» дома встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» в Магнитогорске — с местным «Металлургом».
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