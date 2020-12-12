Гендиректор «Салавата»: доверяем Лямся и надеемся, что скоро полоса неудач закончится

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал неудачную серию уфимского клуба.

«Рассчитываем, что действия Томи Лямся и его тренерского штаба дадут нужный результат. Ещё в начале сезона мы говорили, что рассчитываем на знания Томи, его опыт и желание создать команду, способную решать самые высокие задачи. Эта работа не прекращается ни на минуту, потому что за результат отвечает не один Лямся, а вся команда в целом. Что касается череды неудачных матчей, то такие периоды бывают. Мы доверяем главному тренеру, поэтому надеемся, что скоро полоса неудач закончится», — сказал Курносов «Чемпионату».

Действующая серия проигрышей «Салавата Юлаева» насчитывает четыре матча. В этих встречах уфимский клуб забросил всего лишь две шайбы.