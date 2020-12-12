Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Светлаков вернулся в состав ЦСКА на матч с «Локомотивом» после дисквалификации

Андрей Светлаков вернулся в состав ЦСКА на матч с «Локомотивом» после дисквалификации
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».

В заявке московского клуба отсутствуют защитник Марсель Ибрагимов и форвард Никита Коростелёв. В состав ЦСКА вернулись игрок обороны Артём Чмыхов и нападающий Андрей Светлаков.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Блажиевский — Робинсон, Сошников — Кемпе — Лайпсик;
  • Дальбек — Саморуков, Мамин — Локтионов — Окулов;
  • Рыков — Киселевич, Попов — Андронов — Карнаухов;
  • Чмыхов, Соркин — Светлаков — Телегин.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Шарыченков.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 17:00.

КХЛ дисквалифицировала нападающего ЦСКА Андрея Светлакова на один матч
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020