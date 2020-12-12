Андрей Светлаков вернулся в состав ЦСКА на матч с «Локомотивом» после дисквалификации

Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».



В заявке московского клуба отсутствуют защитник Марсель Ибрагимов и форвард Никита Коростелёв. В состав ЦСКА вернулись игрок обороны Артём Чмыхов и нападающий Андрей Светлаков.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Блажиевский — Робинсон, Сошников — Кемпе — Лайпсик;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Локтионов — Окулов;

Рыков — Киселевич, Попов — Андронов — Карнаухов;

Чмыхов, Соркин — Светлаков — Телегин.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Шарыченков.



Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 17:00.