Андрей Светлаков вернулся в состав ЦСКА на матч с «Локомотивом» после дисквалификации
Московский ЦСКА объявил состав на домашнюю встречу с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».
В заявке московского клуба отсутствуют защитник Марсель Ибрагимов и форвард Никита Коростелёв. В состав ЦСКА вернулись игрок обороны Артём Чмыхов и нападающий Андрей Светлаков.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
- Блажиевский — Робинсон, Сошников — Кемпе — Лайпсик;
- Дальбек — Саморуков, Мамин — Локтионов — Окулов;
- Рыков — Киселевич, Попов — Андронов — Карнаухов;
- Чмыхов, Соркин — Светлаков — Телегин.
Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Александр Шарыченков.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 17:00.
КХЛ дисквалифицировала нападающего ЦСКА Андрея Светлакова на один матч
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