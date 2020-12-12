Карточка сезона-1979/1980 с Уэйном Гретцки продана на аукционе за рекордные $ 1,29 млн

Коллекционная карточка 1979 года с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте была продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за рекордную сумму — $ 1,29 млн, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Карточка новичка O-Pee-Chee сезона-1979/1980 с изображением Гретцки в составе «Эдмонтон Ойлерз» стала первой хоккейной карточкой, проданной за сумму больше $ 1 млн. Состояние карточки оценивается как идеальное. Такая же была продана за $ 465 тыс. в августе 2016 года, что являлось предыдущим рекордом стоимости хоккейных коллекционных карточек.
«Бейсбол имеет более длинную историю и занимает львиную долю рынка спортивных коллекционеров в целом, но у хоккея также есть своё место и Гретцки определённо занимает место на горе Рашмор из величайших спортсменов всех времён. Он на вершине вместе с Бейбом Рутом и Майклом Джорданом.
Мы очень рады, что стоимость карточки составила почти $ 1,3 млн. Она очень легко могла быть продана как за $ 1,1 млн, так и за $ 1,6 млн, но это зависит от покупателя. Это новый рекорд, ещё один, который нужно добавить к списку достижений Уэйна Гретцки. Он заслуживает самой продаваемой хоккейной карточки всех времён», — приводит слова директора спортивных аукционов Heritage Auctions Криса Айви пресс-служба НХЛ.
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