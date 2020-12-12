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«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
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Бурдасов и Аалтонен пропустят встречу СКА с рижским «Динамо»

Бурдасов и Аалтонен пропустят встречу СКА с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

СКА опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», который пройдёт в столице Латвии, сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».

Сегодняшнюю встречу пропустят нападающие СКА Антон Бурдасов и Миро Аалтонен. В состав санкт-петербургского клуба вернулся 21-летний форвард Владислав Цицюра.

  • Антипин — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Швец-Роговой;
  • Фантенберг — Хафизуллин, Кузьменко — Морозов — Тренин;
  • Галенюк — Ожиганов, Тимкин — Цицюра— Кетов;
  • Белов, Марченко — Вей — Старков.

Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Александр Самонов.

Встреча состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 17:00 мск.

«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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