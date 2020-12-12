Бурдасов и Аалтонен пропустят встречу СКА с рижским «Динамо»

СКА опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», который пройдёт в столице Латвии, сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».



Сегодняшнюю встречу пропустят нападающие СКА Антон Бурдасов и Миро Аалтонен. В состав санкт-петербургского клуба вернулся 21-летний форвард Владислав Цицюра.

Антипин — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Швец-Роговой;

Фантенберг — Хафизуллин, Кузьменко — Морозов — Тренин;

Галенюк — Ожиганов, Тимкин — Цицюра— Кетов;

Белов, Марченко — Вей — Старков.

Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Александр Самонов.



Встреча состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 17:00 мск.