Бурдасов и Аалтонен пропустят встречу СКА с рижским «Динамо»
СКА опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», который пройдёт в столице Латвии, сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».
Сегодняшнюю встречу пропустят нападающие СКА Антон Бурдасов и Миро Аалтонен. В состав санкт-петербургского клуба вернулся 21-летний форвард Владислав Цицюра.
- Антипин — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Швец-Роговой;
- Фантенберг — Хафизуллин, Кузьменко — Морозов — Тренин;
- Галенюк — Ожиганов, Тимкин — Цицюра— Кетов;
- Белов, Марченко — Вей — Старков.
Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Александр Самонов.
Встреча состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 17:00 мск.
«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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