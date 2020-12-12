Плющев: контракт СКА с Мичковым — одна из самых важных сделок в истории клуба

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о подписании пятилетнего контракта с 16-летним форвардом Матвеем Мичковым.



«Достигнутая договоренность, и предложенный пятилетний контракт говорит о том, что менеджмент питерского клуба смотрит не в сегодняшний или завтрашний день, а далеко вперёд. Событие по своему масштабу уникальное. Этим подписанием Мичков доказал всем, что для него приоритетом является выступление за СКА и сборную России. «Армейцы», на мой взгляд, осуществили одну из самых важных и обсуждаемых сделок за всю историю клуба. Мичков — самый талантливый юниора в России из игроков 2004 года рождения. У него отличные шансы на драфте НХЛ-2023 быть выбранным под первым номером», — сказал Плющев «Чемпионату».



Напомним, ранее СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона-2025/2026.

СКА подписал пятилетний контракт с 16-летним Матвеем Мичковым