Плющев: контракт СКА с Мичковым — одна из самых важных сделок в истории клуба

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о подписании пятилетнего контракта с 16-летним форвардом Матвеем Мичковым.
«Достигнутая договоренность, и предложенный пятилетний контракт говорит о том, что менеджмент питерского клуба смотрит не в сегодняшний или завтрашний день, а далеко вперёд. Событие по своему масштабу уникальное. Этим подписанием Мичков доказал всем, что для него приоритетом является выступление за СКА и сборную России. «Армейцы», на мой взгляд, осуществили одну из самых важных и обсуждаемых сделок за всю историю клуба. Мичков — самый талантливый юниора в России из игроков 2004 года рождения. У него отличные шансы на драфте НХЛ-2023 быть выбранным под первым номером», — сказал Плющев «Чемпионату».
Напомним, ранее СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона-2025/2026.
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