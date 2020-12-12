Беляев — об обмене Берглунда: до конца сезона «Трактор» будет играть с пятью иностранцами

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал обмен Якоба Берглунда в череповецкую «Северсталь».
«Благодарим Якоба за время, проведённое в «Тракторе». Он проявил себя как большой профессионал с великолепной рабочей этикой, помог нам в начале сезона, когда для команды было важно иметь шесть легионеров из-за ротации во вратарской линии. Сейчас было принято решение, что до конца сезона мы будем использовать пять иностранцев.
Мы понимаем, что Якоб, как и любой спортсмен, хочет больше играть, поэтому совместно с игроком решили рассмотреть варианты обмена. В рамках сделки с «Северсталью» «Трактор» получит денежную компенсацию и права на игрока, которые в будущем может использовать в качестве актива», — приводит слова спортивного директора официальный сайт клуба.
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