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Никитин: в ЦСКА из «Звезды» никого на замену уехавшим в сборные поднимать не будем

Никитин: в ЦСКА из «Звезды» никого на замену уехавшим в сборные поднимать не будем
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2).

«Тяжёлый матч. Мы вернулись после выезда, много сил и эмоций отдали в предыдущих встречах, поэтому тяжело входили. Но парни — молодчики, нашли в себе силы. Довольны победой.

Подготовка в паузе на Евротур будет стандартной: сначала пару дней отдохнём, потом начнём работать. Схема стандартная и опробованная.

Из «Звезды» никого на замену уехавшим в сборные поднимать не будем. У них сейчас будет четыре матча через день, им наоборот нужны ребята», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Напомним, что московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

ЦСКА одержал третью победу подряд, в Москве обыграв «Локомотив»
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