СКА взял реванш у рижского «Динамо» за поражение в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На второй минуте матча Игорь Ожиганов вывел столичную команду вперёд, реализовав большинство. В середине периода Владимир Ткачёв увеличил преимущество, а за 20 секунд до конца игрового отрезка Яков Тренин довёл счёт до крупного. На 25-й минуте Андрей Кузьменко забил четвёртый гол рижанам. В середине третьего периода Мартиньш Дзиеркалс отыграл одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующую встречу СКА проведёт 22 декабря с московским ЦСКА. «Динамо» 15 декабря сыграет с нижегородским «Торпедо».
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