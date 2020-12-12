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СКА взял реванш у рижского «Динамо» за поражение в Санкт-Петербурге

СКА взял реванш у рижского «Динамо» за поражение в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

Санкт-петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На второй минуте матча Игорь Ожиганов вывел столичную команду вперёд, реализовав большинство. В середине периода Владимир Ткачёв увеличил преимущество, а за 20 секунд до конца игрового отрезка Яков Тренин довёл счёт до крупного. На 25-й минуте Андрей Кузьменко забил четвёртый гол рижанам. В середине третьего периода Мартиньш Дзиеркалс отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2020, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Фантенберг, Вей) – 01:28' (5x4)   0:2 Ткачёв – 09:43' (5x5)   0:3 Тренин – 19:40' (5x5)   0:4 Кузьменко (Галенюк, Хафизуллин) – 24:31' (5x4)   1:4 Дзиеркалс (Шваненбергс, Сунд) – 48:21' (5x4)

Следующую встречу СКА проведёт 22 декабря с московским ЦСКА. «Динамо» 15 декабря сыграет с нижегородским «Торпедо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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