Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пулккинен: проблем с адаптацией в «Локомотиве» нет. Меня приняли очень хорошо

Пулккинен: проблем с адаптацией в «Локомотиве» нет. Меня приняли очень хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Теэму Пулккинен подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (2:3).

«Играли две хорошие команды, с отличной обороной. Забивать им трудно. В итоге мы забросили на одну шайбу меньше и не можем быть довольными результатом. Но в целом встреча была неплохой с обеих сторон. Если говорить об игре в большинстве, то до этого матча меня в команде не было, поэтому говорить, почему не получалось, не могу. Сегодня у нас в большинстве были шансы, хорошо двигали шайбу, был бросок в перекладину. Не назвал бы сегодняшнее большинство «Локомотива» плохим. Что касается моей адаптации в команде, то хорошо знаю Петерссона, с которым играли в «Динамо», с Марченко провели несколько лет вместе в системе «Детройта». Это те, кого я знаю лучше остальных. Но вообще, меня приняли очень хорошо. Никаких проблем с адаптацией нет», — приводит слова Пулккинена пресс-служба КХЛ.

ЦСКА одержал третью победу подряд, в Москве обыграв «Локомотив»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020