Пулккинен: проблем с адаптацией в «Локомотиве» нет. Меня приняли очень хорошо

Нападающий ярославского «Локомотива» Теэму Пулккинен подвёл итоги встречи с московским ЦСКА (2:3).
«Играли две хорошие команды, с отличной обороной. Забивать им трудно. В итоге мы забросили на одну шайбу меньше и не можем быть довольными результатом. Но в целом встреча была неплохой с обеих сторон. Если говорить об игре в большинстве, то до этого матча меня в команде не было, поэтому говорить, почему не получалось, не могу. Сегодня у нас в большинстве были шансы, хорошо двигали шайбу, был бросок в перекладину. Не назвал бы сегодняшнее большинство «Локомотива» плохим. Что касается моей адаптации в команде, то хорошо знаю Петерссона, с которым играли в «Динамо», с Марченко провели несколько лет вместе в системе «Детройта». Это те, кого я знаю лучше остальных. Но вообще, меня приняли очень хорошо. Никаких проблем с адаптацией нет», — приводит слова Пулккинена пресс-служба КХЛ.
- 12 декабря 2020
-
22:18
-
21:40
-
21:32
-
20:52
-
20:13
-
19:59
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:14
-
17:45
-
17:26
-
16:51
-
16:24
-
15:44
-
15:16
-
14:48
-
14:33
-
13:38
-
13:33
-
12:35
-
11:55
-
11:14
-
11:08
-
10:28
-
09:37
-
09:00
-
08:52