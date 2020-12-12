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Скудра: с такими командами, как СКА, нужно выдавать лучшие матчи. У «Динамо» не получилось

Скудра: с такими командами, как СКА, нужно выдавать лучшие матчи. У «Динамо» не получилось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал итоги встречи с санкт-петербургским СКА (1:4).

«Тяжёлый первый период. Надо сказать, что и СКА забил всё, что было можно. В раздевалке это всё было трудно переосмыслить: не могу сказать, что всё было так плохо по игре, но 0:3 — мощный удар. Постарались исправить ситуацию, в третьем периоде это удалось немного лучше. Но качество паса и последнего броска сегодня у нас было на низком уровне. Когда играешь с такими командами, нужно выдавать один из своих лучших матчей. У нас однозначно это не получилось», — приводит слова Скудры пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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