Нападающий «Бостона» и молодёжной сборной США пропустит МЧМ-2021 из-за коронавируса
Игрок молодёжной сборной США и проспект команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Джон Бичер пропустит МЧМ-2021, сообщает NESN.
Отмечается, что нападающий сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого его не включили в окончательную заявку сборной на молодёжный чемпионат мира.
Согласно медицинскому протоколу турнира из заявки сборной также был исключён его сосед по номеру в гостинице Томас Бордело.
Напомним, что МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Нэйта Лимана сыграет в группе B. Соперниками американской сборной станут команды Швеции, России, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
Молодёжная сборная США объявила состав на МЧМ-2021
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