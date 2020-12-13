Скотников — о МЧМ: тренерскому штабу удалось создать в сборной России особую атмосферу

Голкипер «Звезды» и сборной России Всеволод Скотников рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира. Команда Игоря Ларионова сейчас проводит сборы в подмосковном Новогорске.
«За две недели сборов тренерскому штабу удалось создать в команде особую атмосферу, чтобы игроки чувствовали приближение МЧМ. Все настроены на работу: уделяем особое внимание игре в неравных составах. Концентрируемся на своей игре, поэтому тактические разборы соперников пока не проводили.
Конкуренция высокая: нужно бороться и за попадание в заявку, и доказать тренерскому штабу, что ты достоин получить игровое время на турнире. Впрочем, эта конкуренция никак не проявляется в быту: на тренировках мы отлично ладим и поддерживаем друг друга.
Потери в составах соперников? Не думаю, что это как-то скажется на сборной России, будем отталкиваться от себя и играть в свой хоккей. Тем более, один игрок не может решить всё на МЧМ. Например, в прошлом году Лафренье не показал чего-то сверхъестественного – ему помешала травма. Тем не менее, канадцы победили и без него. Так что отсутствие звёзд у соперников не повлияет на расклад сил.
Пропущенный Кубок Карьяла? Немного обидно, конечно, но главная цель – золото МЧМ. Так что надеюсь, что этот турнир я не пропущу! После травмы провёл пару матчей в МХЛ, потому что нужно было набирать форму, необходимо было как можно больше практики. В «Красной Армии» я знаю многих ребят и тренеров, поэтому спокойно присоединился к команде и сыграл. Для восстановления эти матчи были очень полезными, я вновь почувствовал игру», — цитирует Скотникова пресс-служба МХЛ.
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