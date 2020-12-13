О’Нил — о России: сказочная архитектура, нигде в мире такой не видел. Везде вкусная еда

Форвард «Йокерита» Брайан О’Нил рассказал о жизни в Финляндии и поделился впечатлениями от России.

«Люблю работать и играть в Финляндии. Когда сюда приехал, думал, побуду год или два, но остался уже на пять лет. Наслаждаюсь временем, проведённым здесь. Люблю Финляндию, Хельсинки, здесь очень легко жить, и моя жизнь не сильно изменилась при переезде из США в Европу. Да, есть некоторые культурные различия, но они не сильно влияют. Пытаюсь учить язык, но это сложно. Стыдно признаться, но после пяти лет в Финляндии не могу бегло говорить на финском. Может быть, это изменится, если останусь тут ещё на несколько лет.

Самый частый вопрос, который мне задают дома о России, — на что похожи города. Если честно, Москва, возможно, мой самый любимый город на Земле. Санкт-Петербург – просто чудесный, сказочный город. Люблю Хельсинки, но, когда мы приезжаем в Москву на матчи и выходим из отеля, везде реально классные рестораны, много замечательных мест. То же можно сказать про Питер и про другие российские города.

Отдельно отмечу — в России везде вкусная и сытная еда, куда бы мы ни приехали. Люблю путешествовать по России. Когда есть возможность, стараюсь погулять по городу, поужинать в исторических районах. Архитектура в Москве, Питере и других больших городах просто сказочная, такой не видел нигде в мире, и это стало приятным сюрпризом. Мне нравится Россия», – приводят слова О’Нила «Известия».