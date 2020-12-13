«Куньлунь» заключил полноценный контракт с защитником Александром Евсеенковым

«Куньлунь Ред Стар» заключил полноценный контракт с российским защитником Александром Евсеенковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.

На протяжении двух последних сезонов 35-летний защитник выступал за «Витязь». В минувшем регулярном чемпионате в 51 матче забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач при показателе полезности "-9" и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф принял участие в двух матчах. В этом сезоне Александр сыграл три матча, не набрав очков и заработав полезность "-1".

За карьеру в КХЛ защитник выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Северсталь» и «Нефтехимик». В общей сложности Евсеенков в 516 матчах набрал 146 (26+120) очков при полезности "-19" и 279 минутах штрафа.