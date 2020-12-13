В Канаде требуют бойкотировать Олимпиаду в Китае из-за двух заключённых

Обозреватель канадского издания The Province Стив Симмонс опубликовал заметку с призывом бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в 2022 году в Пекине.

«Поддержали бы вы бойкот Олимпийских игр в Китае? Ответ должен быть положительным, потому что двое граждан Канады находятся там в тюрьме уже два года после задержания. Наша страна не смогла найти дипломатических рычагов, чтобы вернуть домой Майкла Спавора и Майкла Коврига — они находятся за решёткой по причинам, которые до сих пор никто не объяснил.

Да, мы все обожаем зимнюю Олимпиаду и канадцы часто доминируют на этих турнирах, особенно если участвуют игроки НХЛ. Но насколько комфортно будет канадцам, пока невинные люди сидят в тюрьме? Хочу видеть, как Макдэвид сыграет против Мэттьюса, это будет турнир мечты. Хочу увидеть Хедмана и Петтерсона в составе сборной Швеции, хочу увидеть Овечкина и Кросби. Но двое граждан Канады находятся в тюрьме, и никто не знает, когда это закончится. Можно ли в таких обстоятельствах принимать участие в шоу? Я работал на девяти Олимпиадах и не знаю, смогу ли это сделать», — отметил Симмонс.