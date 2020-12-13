Кицын — о смерти Чернова: неожиданно рано он ушёл от нас. Мы сначала даже не поверили

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын отреагировал на смерть бывшего одноклубника Артёма Чернова.
«Артём — весёлый, позитивный парень, неконфликтный. Рядом с ним хотелось находиться. Могу только хорошее о нём сказать. Постоянно шутил. Когда он в помещении находился, сразу атмосфера была праздничная. С ним было очень весело. Когда он рядом, забываешь тяжёлые моменты. Он находил слова, переводил всё в позитив, чтобы мы не переживали.
Всегда посыл у него был, что не надо неудачи принимать близко к сердцу, надо во всем видеть хорошее. И у него было намного больше опыта, чем у всех нас, все к нему прислушивались, он нам очень помогал. Все его уважали. Неожиданно рано он ушёл от нас… Мы сначала даже не поверили», — цитирует Кицына пресс-служба ВХЛ.
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