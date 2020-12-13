Перов: сегодня состоится дебют Мёрфи за «Ак Барс». Надеемся, он будет удачным

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о предстоящих матчах регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», сильных сторонах соперника и дебюте защитника Тревора Мёрфи.

«Йокерит» – очень крепкая, опытная команда, действует в финском стиле. Они хорошо играют в большинстве, нас ждут непростые матчи. Как показывают последний матч и статистика, нам нужно уменьшить количество удалений. Мы очень много удаляемся, поэтому нужно быть более сконцентрированными и дисциплинированными. «Йокерит» играет здорово в большинстве, поэтому не нужно давать им таких шансов. Главное – «Ак Барсу» нужно быть сосредоточенными, выжимать всё из своих моментов. В последнем матче мы забили семь голов, но это уже в прошлом, никакой самоуспокоенности быть не должно.

Сыграет ли сегодня Мёрфи? Да, сегодня состоится его дебют за «Ак Барс». Надеемся, он будет удачным. Хороший игрок, мы желаем ему удачи в нашем клубе», – цитирует Мёрфи пресс-служба казанского клуба.