Перов: сегодня состоится дебют Мёрфи за «Ак Барс». Надеемся, он будет удачным

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о предстоящих матчах регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», сильных сторонах соперника и дебюте защитника Тревора Мёрфи.
«Йокерит» – очень крепкая, опытная команда, действует в финском стиле. Они хорошо играют в большинстве, нас ждут непростые матчи. Как показывают последний матч и статистика, нам нужно уменьшить количество удалений. Мы очень много удаляемся, поэтому нужно быть более сконцентрированными и дисциплинированными. «Йокерит» играет здорово в большинстве, поэтому не нужно давать им таких шансов. Главное – «Ак Барсу» нужно быть сосредоточенными, выжимать всё из своих моментов. В последнем матче мы забили семь голов, но это уже в прошлом, никакой самоуспокоенности быть не должно.
Сыграет ли сегодня Мёрфи? Да, сегодня состоится его дебют за «Ак Барс». Надеемся, он будет удачным. Хороший игрок, мы желаем ему удачи в нашем клубе», – цитирует Мёрфи пресс-служба казанского клуба.
- 13 декабря 2020
-
13:11
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:58
-
08:30
-
08:15
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:18
-
21:40
-
21:32
-
20:52
-
20:13
-
19:59
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:28