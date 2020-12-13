Форвард «Ак Барса» Емец: в «Йокерите» техничные игроки. Обычно такие не любят борьбу
Форвард «Ак Барса» Иван Емец поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
«В «Йокерите» собраны очень техничные игроки, многие из них играют в своих сборных. Они любят быстрый и скоростной хоккей. Обычно техничные ребята не любят борьбу, поэтому нам нужно будет её навязывать и выигрывать.
У них лучший процент реализации бросков в лиге? Это как раз результат технической оснащенности игроков соперника, о которой я говорил. Нам стоит играть плотнее, ближе и не давать им бросать. Где-то и блокировать, не без этого.
Два матча за два дня? В этом сезоне это уже не в первый раз. После первой встречи нам нужно будет больше времени уделить отдыху, сну и тогда всё будет хорошо», – цитирует Емеца пресс-служба казанского клуба.
Перов: сегодня состоится дебют Мёрфи за «Ак Барс». Надеемся, он будет удачным
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