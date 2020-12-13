Канарейкин: по игровым качествам Пулккинен кажется подходящим для системы «Локомотива»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Фёдор Канарейкин поделился мнением о форварде «Локомотива» Теему Пулккинене, недавно перешедшем в ярославский клуб из московского «Динамо» в обмен на Магнуса Пяаярви-Свенссона. 12 ноября финский форвард дебютировал в «Локомотиве» в матче с ЦСКА.

«Пока рано говорить, насколько этот обмен будет успешным для Ярославля, но в матче с ЦСКА мне Пулккинен понравился. По игровым качествам он кажется подходящим для системы игры «железнодорожников».

В матче с «армейцами» он был активен и контактен, навязывал сопернику борьбу, что давало его партнерам дополнительные возможности в атаке. Надеюсь, дальше Пулккинен будет только прибавлять», – приводят слова Канарейкина «Известия».