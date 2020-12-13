Сергей Фёдоров составил символическую пятёрку всех врёмен

Бывший нападающий сборной России Сергей Фёдоров символическую пятерку всех времен, а также рассказал о случае из финального матча с Канадой на чемпионате мира в Квебеке.

«У меня сейчас всё хорошо, жив-здоров. Дочку ставил на коньки. Несколько раз в неделю всей семьей катаемся. Тренера не нанимаем, пока сами справляемся. Скорее я ее больше на руках катаю, нежели она сама. Символическая пятёрка всех времён? Сразу вспомнилась пятёрка Ларионов — Крутов — Макаров — Фетисов — Касатонов. Вратарём взял бы Женю Набокова.

История с раздевалкой в Квебеке. Добавлю несколько деталей. Не могу сказать, что мы управляли раздевалкой после второго периода. Когда мы проигрывали во втором периоде, то мои партнеры по звену постоянно тыкали меня, чтобы я попросил тренерский штаб перейти на три звена. В пылу борьбы я постоянно от них отмахивался и было не до этого. После периода поймал эту мысль, зашёл к тренерам и попросил по возможности добавить интенсивности игре нашей команды. Пожертвовали звеном, но победили. Для меня лично та победа такая интересная, напряжённая, неожиданная.

Что посоветовать начинающему хоккеисту в плане вбрасываний? Нужно быть в рамках, всегда слушать судью. Необходимо поставить клюшку в белый сегмент и смотреть на руку судьи. Именно на руку, потому что многие смотрят на лёд. Если смотреть на руку, то можно поймать ритм. Клюшек за свою карьеру сломал всё же больше, чем подарил. Особенно много ломал в начале карьеры, когда работал с новыми фирмами, которые выходили на рынок. Они делали хорошие клюшки, но не особо прочные», — отметил Федоров в эфире «Матч ТВ».