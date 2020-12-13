Стал известен состав молодёжной сборной Германии на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Германии объявила окончательный состав на МЧМ-2021 в Канаде, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Германии.
Голкиперы: Флориан Бугль, Йонас Гар, Арно Тифензее;
Защитники: Лукас Фладе, Максимилиан Глотцль, Симон Гнур, Никлас Лангер, Лука Мюнценбергер, Стефен Раабе, Максимилиан Шубер, Марио Циммерманн;
Нападающие: Мануель Альберг, Якуб Боржечки, Юлиан Хробот, Самуэль Дюбе, Флориас Элиас, Энрико Энрике-Моралес, Ян Ньенхуйс, Йон Петерка, Филип Райснеккер, Джошуа Самански, Ян-Лука Шумахер, Маркус Швайгер, Тим Штюцле, Джастин Волек.
МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Тобиаса Абштрайтера сыграет в группе A. Соперниками сборной станут команды Канады, Финляндии, Словакии и Швейцарии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
- 13 декабря 2020
-
16:15
-
15:49
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
14:54
-
14:30
-
14:16
-
13:56
-
13:30
-
13:11
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:58
-
08:30
-
08:15
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:18
-
21:40
-
21:32
-
20:52
-
20:13