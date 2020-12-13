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Стал известен состав молодёжной сборной Германии на МЧМ-2021

Стал известен состав молодёжной сборной Германии на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная Германии объявила окончательный состав на МЧМ-2021 в Канаде, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Германии.

Голкиперы: Флориан Бугль, Йонас Гар, Арно Тифензее;

Защитники: Лукас Фладе, Максимилиан Глотцль, Симон Гнур, Никлас Лангер, Лука Мюнценбергер, Стефен Раабе, Максимилиан Шубер, Марио Циммерманн;

Нападающие: Мануель Альберг, Якуб Боржечки, Юлиан Хробот, Самуэль Дюбе, Флориас Элиас, Энрико Энрике-Моралес, Ян Ньенхуйс, Йон Петерка, Филип Райснеккер, Джошуа Самански, Ян-Лука Шумахер, Маркус Швайгер, Тим Штюцле, Джастин Волек.

МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Тобиаса Абштрайтера сыграет в группе A. Соперниками сборной станут команды Канады, Финляндии, Словакии и Швейцарии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

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