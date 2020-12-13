Нападающий «Автомобилиста» Макеев курьёзным образом открыл счёт в матче с «Магниткой»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает «Автомобилист». На момент написания новости гости впереди — 1:0.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода. Защитник уральского клуба Никита Трямкин вбросил шайбу из средней зоны, отскок от борта в район усов, 16-летний форвард хозяев Данила Юров не попал по шайбе, пытаясь выбить, столкнулся с голкипером своей команды Юхо Олкинуорой, в результате чего форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев подобрал отскок и спокойно закатил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что действующая серия проигрышей екатеринбургского клуба насчитывает десять матчей.