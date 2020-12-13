Лехтеря пропустит ближайшие матчи «Спартака». Второй бомбардир сезона КХЛ получил травму
Пресс-служба «Спартака» сделала официальное заявление по состоянию здоровья финского форварда Йори Лехтеря. Ранее в некоторых источниках сообщалось, что нападающий выбыл из строя минимум на месяц.
«Йори Лехтеря в матче с «Северсталью» получил травму верхней части тела. Нападающий будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды. О точных сроках восстановления станет известно после обследования, которое состоится на будущей неделе», — сказано в официальном заявлении красно-белых.
В регулярном чемпионате 32-летний Лехтеря в 31 матче забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Финский нападающий — на втором месте в гонке бомбардиров КХЛ, уступая только Вадиму Шипачёву из московского «Динамо».
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