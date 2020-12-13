«СЮ» — «Сибирь»: гол хозяев в меньшинстве был отменён из-за нарушения численного состава

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает новосибирскую «Сибирь» (3:1, идёт третий период).

В концовке второго периода форвард уфимского клуба Маркус Гранлунд забросил шайбу в меньшинстве. Однако судьи отменили этот гол из-за нарушения численного состава. В итоге «Салават» был вынужден продолжить игру в формате «3 на 5».

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.