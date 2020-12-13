Голкипер «СЮ» Юха Метсола эффектным сейвом исправил свою ошибку при выходе из ворот

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает новосибирскую «Сибирь» (3:1, идёт третий период).

В середине второго периода форвард гостей Никита Коротков имел отличную возможность забить гол после ошибки голкипера соперников Юхи Метсолы. Однако финский вратарь эффектным сейвом исправил свою оплошность.

Посмотреть видео в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.