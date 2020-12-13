Голкипер «СЮ» Юха Метсола эффектным сейвом исправил свою ошибку при выходе из ворот
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает новосибирскую «Сибирь» (3:1, идёт третий период).
В середине второго периода форвард гостей Никита Коротков имел отличную возможность забить гол после ошибки голкипера соперников Юхи Метсолы. Однако финский вратарь эффектным сейвом исправил свою оплошность.
Посмотреть видео в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
«СЮ» — «Сибирь»: гол хозяев в меньшинстве был отменён из-за нарушения численного состава
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