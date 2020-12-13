«Автомобилист» разгромил в гостях «Металлург» и прервал серию поражений

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Автомобилиста» Станислав Бочаров (1+1) и Георгий Белоусов (0+2). Голкипер Якуб Коварж оформил свой четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков.

Таким образом, гости прервали серию из 10 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 24 декабря дома встретится с минским «Динамо», а «Автомобилист» 22 декабря в Екатеринбурге — с челябинским «Трактором».