Лямся: наконец-то «Салават» забросил свои шайбы. Ребята поверили в предложенную систему

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).
«Сегодня было весьма непросто добыть эту победу, но мы были лучшей командой на льду. Наконец-то забросили свои шайбы, отмечу игру нашего вратаря. Мы ничего не меняли по сравнению с предыдущим матчем. Самое главное отличие от игры с «Йокеритом» – реализация. Ребята поверили в ту систему, которую мы им предложили.
Нам надо держать ухо востро и следить за рынком. Если появятся варианты, которые нам понравятся, то нужно будет принимать решение. Сейчас надо отдохнуть, а затем будем усиленно тренироваться, работая над физикой. Я доволен игрой Гранлунда сегодня. Да, он не забивает уже пять матчей, но сезон длинный, и у каждого игрока бывают спады», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.
- 13 декабря 2020
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