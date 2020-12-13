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Лямся: наконец-то «Салават» забросил свои шайбы. Ребята поверили в предложенную систему

Лямся: наконец-то «Салават» забросил свои шайбы. Ребята поверили в предложенную систему
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).

«Сегодня было весьма непросто добыть эту победу, но мы были лучшей командой на льду. Наконец-то забросили свои шайбы, отмечу игру нашего вратаря. Мы ничего не меняли по сравнению с предыдущим матчем. Самое главное отличие от игры с «Йокеритом» – реализация. Ребята поверили в ту систему, которую мы им предложили.

Нам надо держать ухо востро и следить за рынком. Если появятся варианты, которые нам понравятся, то нужно будет принимать решение. Сейчас надо отдохнуть, а затем будем усиленно тренироваться, работая над физикой. Я доволен игрой Гранлунда сегодня. Да, он не забивает уже пять матчей, но сезон длинный, и у каждого игрока бывают спады», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.

«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Сибирь»
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